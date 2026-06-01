Visite guidée des Jardins du Cap d’Arbon, Jardins du Cap d’Arbon, Estadens

Visite guidée des Jardins du Cap d’Arbon Samedi 6 juin, 11h00, 16h00 Jardins du Cap d’Arbon Haute-Garonne

Visite guidée gratuite, incluse dans le prix d’entrée du jardin (5 €). Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T11:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T16:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Découvrez un jardin naturel labellisé refuge LPO, véritable havre de biodiversité consacré à la préservation du vivant et à la conservation de plantes anciennes, parfois rares ou méconnues.

La visite débute devant une demeure du XIXᵉ siècle, dont l’histoire et les particularités architecturales racontent l’identité du lieu et son évolution au fil du temps.

Au fil des allées, laissez-vous guider à la découverte de la richesse botanique du jardin et de ses collections végétales. Des « portraits de plantes » jalonnent le parcours et dévoilent l’origine, les usages et la place de ces espèces dans les jardins d’autrefois.

Cette promenade est également l’occasion de mieux comprendre les actions menées en faveur de la biodiversité : accueil de la faune sauvage, protection des oiseaux, maintien des équilibres naturels et préservation d’un paysage vivant.

Une visite sensible et enrichissante, à la croisée du patrimoine architectural, du patrimoine végétal et de la nature préservée.

Jardins du Cap d’Arbon 31160 Estadens Estadens 31160 Haute-Garonne Occitanie 06 88 22 78 20 https://www.lesjardinsducapdarbon.fr [{« type »: « email », « value »: « lesjardinsducapdarbon@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0688227820 »}] Ce parc privé de 3 ha s’étend autour de l’ancienne demeure de la Marquise de la Chasse de Vérigny. Cette grande promenade à l’ombre des pins sylvestres, tilleuls, cèdres, chênes et séquoias pour certains centenaires dans un écrin de verdure, est propice à la biodiversité offrant de nombreux refuges aux animaux sauvages. Venez découvrir les vergers, potagers plantés de légumes anciens et de plantes tinctoriales, une roseraie ainsi qu’une pépinière de l’esprit XIXe, spécialisée dans des variétés botaniques de l’ère victorienne. Enlevez vos chaussures et venez marcher sur notre sentier pieds nus !

Ouvert sur rendez-vous au 06.88.22.78.20 2 Carrere de la Prade. A 64 direction Tarbes, sortie 20 Montsaunès, puis Aspet. Au village d’Estadens, prendre la 3e route à gauche sur la D 5b pour le Cap d’Arbone la 3e route à gauche sur la D 5b pour le Cap d’Arbon. Parking à proximité.

Découvrez un jardin naturel labellisé refuge LPO, véritable havre de biodiversité consacré à la préservation du vivant et à la conservation de plantes anciennes, parfois rares ou méconnues.

©Les Jardins du Cap d’Arbon