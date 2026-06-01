Visite guidée des jardins du château de L’Huillier-Coburg, Edelény, Edelényi kastélysziget, Edelény, Borsodi 7. 3780, Edelény

Visite guidée des jardins du château de L’Huillier-Coburg, Edelény Vendredi 5 juin, 10h00, 12h30 Edelényi kastélysziget, Edelény, Borsodi 7. 3780 Borsod-Abaúj-Zemplén

Limité à 50 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T10:45:00+02:00

Fin : 2026-06-05T12:30:00+02:00 – 2026-06-05T13:15:00+02:00

Le château L’Huillier-Coburg à Edelény est l’un des plus grands et des plus beaux châteaux baroques de Hongrie, avec une importance historique exceptionnelle et une atmosphère unique. Son parc pittoresque de 12 hectares se trouve dans l’étreinte de la rivière Bódva et de ses remparts, au sein d’un environnement naturel magnifique. Avec ses promenades romantiques, elle constitue un lieu idéal pour la série de programmes « Rendez-vous dans les jardins européens 2026 ».

Construit entre 1716 et 1730, le château de L’Huillier-Coburg attire désormais les visiteurs avec une expérience unique : une visite guidée spéciale du jardin. Cela se déroule dans le cadre d’une agréable promenade à travers le parc du château, qui est un site protégé Natura 2000, abritant des valeurs naturelles exceptionnelles et une riche variété de flore et de faune. Au XVIIIe siècle, un magnifique jardin à la française géométrique y a été créé. Au début du XIXe siècle, le parc a été transformé en jardin paysager naturel à l’anglaise par les ducs de Saxe-Cobourg-Gotha, dont on peut encore admirer aujourd’hui les caractéristiques. Dans le parc, les visiteurs peuvent se promener à l’ombre fraîche d’immenses platanes et de nobles chênes colombages.

Nous accueillons nos visiteurs avec des visites guidées de 45 minutes, en accord avec le thème de cette année : La vue.

Edelényi kastélysziget, Edelény, Borsodi 7. 3780 7. Borsodi Edelény 3780 Edelény 3780 Borsod Borsod-Abaúj-Zemplén +36705210780 https://edeleny-kastely.hu/ https://www.facebook.com/Kastelysziget/?locale=hu_HU

Rendez-vous aux jardins

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