Visite guidée des jardins du château de Marqueyssac – Belvédère de la Dordogne Les Jardins de Marqueyssac Vézac

Visite guidée des jardins du château de Marqueyssac – Belvédère de la Dordogne 19 – 21 septembre Les Jardins de Marqueyssac Dordogne

Tarif : 11,90 € adultes. 6,00 € -18 ans. Gratuit -10 ans. Sur inscription. Visites guidées à 10h15, 11h15, 12h, 14h, 14h45, 15h30, 16h15 et 17h.

Début : 2025-09-19T10:+ – 2025-09-19T19:+

Fin : 2025-09-21T10:+ – 2025-09-21T19:+

La visite guidée de 35 minutes se déroule aux abords de la demeure et apporte les bases pour une meilleure approche du site de Marqueyssac sur des sujets variés tels que l’histoire du domaine, les différentes phases des aménagements, l’entretien des buis et les travaux de restauration entamés en 1996.

Les visites de 10h15 et de 17h permettent également de découvrir la toiture en lauzes du château entièrement restaurée.

Château-manoir avec communs. Corps de logis à deux pavillons en retour d'équerre. Sur la face ouest, une tour ronde pour l'escalier. Importants remparts.

© les Jardins de Marqueyssac – Laugery