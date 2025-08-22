Visite guidée des jardins familiaux de Stains Jardins familiaux Les Arpents Stains

Visite guidée des jardins familiaux de Stains Jardins familiaux Les Arpents Stains vendredi 22 août 2025.

Stains est la ville d’Ile de France où l’on dénombre le plus de jardins familiaux : plus de 600 parcelles sur 15 hectares. Les jardins ouvriers se développent à la fin du XIXe siècle lorsque des populations rurales arrivent en villes pour travailler dans les usines. Délaissés durant les Trente Glorieuses, alors que les nouvelles générations urbaines oublient les pratiques agricoles, les jardins familiaux bénéficient ces dernières années d’un regain d’intérêt pour leurs vertus économiques, écologiques, éducatives et sociales. A l’abri des flux bruyants et du stress urbain, les jardins familiaux de Stains sont autant de havres de paix où l’on peut respirer et se retrouver. La Municipalité et le Département de Seine-Saint-Denis, principaux propriétaires des terrains, ont une politique de conservation de ce patrimoine unique géré par La Fédération Nationale des Jardins Familiaux et Collectifs.

Visite guidée par les adhérents jardinier.ères. En partenariat avec la Fédération nationale des jardins familiaux et collectifs et l’association régionale des cités jardins d’Ile-de-France.

Le programme de la soirée

18h – Visite guidée des Jardins familiaux Les Arpents

19h30 – Buffet participatif (tendance bio végétarien) : Venez avec ce que vous pouvez, mangez ce que vous voulez !

20h30 – Projection du film « La Belle Ville » de Manon Turina et François Marques / 2023 / 85 min

Cette visite guidée est organisée dans le cadre du festival Ciné-Jardins 2025, pour faire découvrir aux Parisiens la biodiversité près de chez eux, et les inciter à renouer des liens avec les autres espèces, animales et végétales.

Le vendredi 22 août 2025

de 18h00 à 19h30

gratuit Tout public.

Jardins familiaux Les Arpents rue des Huleux 93240 M° Porte de la Chapelle puis bus 252 arrêt « L’Avenir »Stains

https://cine-jardins.fr/edition-2025/ contact@lafabriquedocumentaire.fr https://www.facebook.com/cinejardinsparis/ https://www.facebook.com/cinejardinsparis/