Visite guidée des jardins, Jardins du moulin, Morteaux-Coulibœuf

Visite guidée des jardins Samedi 6 juin, 14h00 Jardins du moulin Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Catherine et Marc Barbet Massin nous accueillent dans leur propriété où était implanté un ancien moulin et nous font visiter leurs magnifiques jardins.En particulier une large variété de rosiers et d’hydrangéas.

A partir de 14h : Visites guidées des jardins par Catherine.

A 15h : Intervention de Monsieur Pascal HERMON, Président de l’ ARAM BN (Association régionale des amis des moulins bretons et normands). Thème : Vie des moulins, leur importance, leur rôle économique.

De 14h à 17h, vous pourrez également visiter l’atelier de l’artiste peintre Jean-Pierre Gack, voisin du « Moulin ».

Jardins du moulin 6 impasse du moulin, 14620 Morteaux-Coulibœuf Morteaux-Coulibœuf 14620 Calvados Normandie

Catherine et Marc Barbet Massin nous accueillent dans leur propriété où était implanté un ancien moulin et nous font visiter leurs magnifiques jardins.En particulier une large variété de rosiers et …

©Françoise Fior