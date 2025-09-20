Visite guidée des Jardins Ouvriers des Vertus d’Aubervilliers Jardins ouvriers des vertus Aubervilliers

Nombre limité de places

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:00:00

Fin : 2025-09-21T16:30:00 – 2025-09-21T17:30:00

Venez découvrir à travers des visites commentées les jardins ouvriers des Vertus d Aubervilliers.

Ces visites guidées par les bénévoles et jardinier.es seront l’occasion de faire connaître l’histoire de ce site depuis sa création jusqu’aux dernières luttes récentes pour le défendre.

Ces visites permettront également de réaliser quelques cueillettes d’herbes aromatiques et d’écouter les chants des oiseaux présents.

Jardins ouvriers des vertus 6 avenue de la Division-Leclerc 93500 Aubervilliers Aubervilliers 93500 Maladrerie – Émile Dubois Seine-Saint-Denis Île-de-France 06 16 35 95 15 https://www.jardinsaubervilliers.fr/ Les jardins ouvriers des Vertus sont des Jardins familiaux situés à Aubervilliers en Seine-Saint-Denis. Ils occupent une surface d’environ 2,6 hectares sur le glacis du Fort d’Aubervilliers. Ces jardins ont vu le jour le 29 novembre 1935 et sont gérés par l’association du même nom. Metro 7 arrêt fort d’Aubervilliers.

