Visite guidée des jardins Saint-Jeures

Visite guidée des jardins

Jardin de la Buissonnière Saint-Jeures Haute-Loire

Début : 2026-07-15 09:00:00

fin : 2026-07-15 12:00:00

Date(s) :

2026-07-15

Bienvenue aux jardins des Simples et de sorcière. Histoires et découverte de ces plantes compagnes mystérieuses, avec Yves herboriste, herbaliste.

Jardin de la Buissonnière Saint-Jeures 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 87 69 60 02 yves.layes@me.com

English :

Welcome to the Simples and Witch Gardens. Stories and discoveries about these mysterious companion plants, with Yves herboriste, herbaliste.

