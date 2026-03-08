Visite guidée des jardins Saint-Jeures
Visite guidée des jardins Saint-Jeures samedi 25 juillet 2026.
Visite guidée des jardins
Jardin de la Buissonnière Saint-Jeures Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 09:00:00
fin : 2026-07-25 12:00:00
Date(s) :
2026-07-25
Bienvenue aux jardins des Simples et de sorcière. Histoires et découverte de ces plantes compagnes mystérieuses, avec Yves herboriste, herbaliste.
.
Jardin de la Buissonnière Saint-Jeures 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 87 69 60 02 yves.layes@me.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Welcome to the Simples and Witch Gardens. Stories and discoveries about these mysterious companion plants, with Yves herboriste, herbaliste.
L’événement Visite guidée des jardins Saint-Jeures a été mis à jour le 2026-03-08 par Office de Tourisme du Haut-Lignon