Visite guidée Des jouets par milliers

Musée du jouet 5 Rue du Murgin Moirans-en-Montagne Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-22 11:00:00

fin : 2025-12-22 11:30:00

Date(s) :

2025-12-22 2025-12-26

Visite guidée Des jouets par milliers le 22 et 26 décembre de 11h00 à 11h30 au Musée du Jouet de Moirans-en-Montagne.

Tout public, visite guidée incluse dans le billet d’entrée.

Quels jouets le Père Noël déposera-t-il au pied du sapin cette année? Une découverte ludique et familiale des collections du musée du Jouet.

Durée de 30 min. .

Musée du jouet 5 Rue du Murgin Moirans-en-Montagne 39260 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 42 38 64 reservation@musee-du-jouet.com

English : Visite guidée Des jouets par milliers

German : Visite guidée Des jouets par milliers

Italiano :

Espanol :

L’événement Visite guidée Des jouets par milliers Moirans-en-Montagne a été mis à jour le 2025-11-05 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE