Musée du jouet 5 Rue du Murgin Moirans-en-Montagne Jura
Début : 2025-12-22 11:00:00
fin : 2025-12-22 11:30:00
2025-12-22 2025-12-26
Visite guidée Des jouets par milliers le 22 et 26 décembre de 11h00 à 11h30 au Musée du Jouet de Moirans-en-Montagne.
Tout public, visite guidée incluse dans le billet d’entrée.
Quels jouets le Père Noël déposera-t-il au pied du sapin cette année? Une découverte ludique et familiale des collections du musée du Jouet.
Durée de 30 min. .
Musée du jouet 5 Rue du Murgin Moirans-en-Montagne 39260 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 42 38 64 reservation@musee-du-jouet.com
