VISITE GUIDÉE DES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE Céret

VISITE GUIDÉE DES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

5 Rue Saint-Ferréol Céret Pyrénées-Orientales

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-20

2025-09-20

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, venez découvrir les monuments emblématiques tels que la fontaine des neuf-jets, l’église Saint-Pierre, les Portes de France et d’Espagne. Du Moyen-Age aux temps modernes, Céret n’aura plus de secrets pour vous.

Inscription obligatoire Départ à 10h

5 Rue Saint-Ferréol Céret 66400 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 87 00 53 contact@vallespir-tourisme.com

English :

During the European Heritage Days, come and discover emblematic monuments such as the Fontaine des neuf-jets fountain, Saint-Pierre church and the Portes de France and d?Espagne. From the Middle Ages to modern times, Céret will no longer hold any secrets for you.

Registration required Departure at 10 a.m

German :

Entdecken Sie anlässlich der Europäischen Tage des Kulturerbes symbolträchtige Bauwerke wie die Fontaine des neuf-jets, die Kirche Saint-Pierre, die Portes de France und die Portes d’Espagne. Vom Mittelalter bis zur Neuzeit wird Céret keine Geheimnisse mehr vor Ihnen haben.

Anmeldung erforderlich Abfahrt um 10 Uhr

Italiano :

Nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio, venite a scoprire i monumenti più emblematici di Céret, come la fontana dei neuf-jets, la chiesa di Saint-Pierre e le Portes de France e Portes d’Espagne. Dal Medioevo ai tempi moderni, Céret non avrà più segreti per voi.

Registrazione obbligatoria Partenza alle 10.00

Espanol :

En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio, venga a descubrir los monumentos más emblemáticos de Céret, como la fuente des neuf-jets, la iglesia Saint-Pierre y las Portes de France y Portes d’Espagne. De la Edad Media a la época moderna, Céret ya no tendrá secretos para usted.

Inscripción obligatoria Salida a las 10 h

