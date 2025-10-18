Visite guidée des juments et des poulains au Mas de la Cure Route d’Arles Chemin de Bardouine Saintes-Maries-de-la-Mer
Samedi 18 octobre 2025 de 10h à 14h. Route d'Arles Chemin de Bardouine Mas de la Cure Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône
Début : 2025-10-18 10:00:00
fin : 2025-10-18 14:00:00
2025-10-18
A 10h et à 14h Visite guidée des juments et des poulains .
L’intégralité des recettes seront versées à la lutte contre le cancer.
Tarif 10€ par personne. .
Route d’Arles Chemin de Bardouine Mas de la Cure Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 97 76 37 contact@masdelacure.org
English :
Guided tour of mares and foals at Mas de la Cure
German :
Geführte Besichtigung der Stuten und Fohlen auf Mas de la Cure
Italiano :
Visita guidata alle fattrici e ai puledri del Mas de la Cure
Espanol :
Visita guiada a las yeguas y potros del Mas de la Cure
L’événement Visite guidée des juments et des poulains au Mas de la Cure Saintes-Maries-de-la-Mer a été mis à jour le 2025-09-19 par Office de Tourisme des Saintes Maries de la Mer