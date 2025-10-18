Visite guidée des juments et des poulains au Mas de la Cure Route d’Arles Chemin de Bardouine Saintes-Maries-de-la-Mer

Samedi 18 octobre 2025 de 10h à 14h. Route d’Arles Chemin de Bardouine Mas de la Cure Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône

Début : 2025-10-18 10:00:00

fin : 2025-10-18 14:00:00

2025-10-18

A 10h et à 14h Visite guidée des juments et des poulains .



L’intégralité des recettes seront versées à la lutte contre le cancer.



Tarif 10€ par personne. .

Route d’Arles Chemin de Bardouine Mas de la Cure Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 97 76 37 contact@masdelacure.org

English :

Guided tour of mares and foals at Mas de la Cure

German :

Geführte Besichtigung der Stuten und Fohlen auf Mas de la Cure

Italiano :

Visita guidata alle fattrici e ai puledri del Mas de la Cure

Espanol :

Visita guiada a las yeguas y potros del Mas de la Cure

