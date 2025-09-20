Visite guidée des laboratoires de recherche de l’université de Rouen Normandie Campus d’Evreux – Université de Rouen Normandie – IUT Evreux Évreux

Visite guidée des laboratoires de recherche de l’université de Rouen Normandie Campus d’Evreux – Université de Rouen Normandie – IUT Evreux Évreux samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée des laboratoires de recherche de l’université de Rouen Normandie Samedi 20 septembre, 09h00 Campus d’Evreux – Université de Rouen Normandie – IUT Evreux Eure

Dès 10 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Décoller pour l’espace, explorer la crypte de la Cathédrale de Rouen ou encore voyager au travers du corps humain, c’est aussi ce que vous pourriez découvrir au détour d’une visite à l’université de Rouen Normandie à l’occasion des journées européennes du patrimoine. Une visite au cours de laquelle vous découvrirez la réalité des recherches menées à l’université, le travail de chercheurs engagés et les locaux de l’établissement habituellement fermés au public. Les visites seront organisées au sein des laboratoires des campus de Mt Saint-Aignan, de Martainville (Rouen), et d’Évreux.

Campus d’Evreux – Université de Rouen Normandie – IUT Evreux 55 rue Saint-Germain, 27000 Évreux Évreux 27000 Eure Normandie https://iutevreux.univ-rouen.fr/ [{« type »: « link », « value »: « http://univ-rouen.fr »}] Lieu d’enseignement supérieur et de recherche.

Décoller pour l’espace, explorer la crypte de la Cathédrale de Rouen ou encore voyager au travers du corps humain, c’est aussi ce que vous pourriez découvrir au détour d’une visite à l’université de…

Université de Rouen Normandie