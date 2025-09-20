Visite guidée des laboratoires et plateaux techniques du Campus Universitaire d’Evreux Campus d’Evreux – Université de Rouen Normandie – IUT Evreux Évreux

Visite guidée des laboratoires et plateaux techniques du Campus Universitaire d’Evreux Campus d’Evreux – Université de Rouen Normandie – IUT Evreux Évreux samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée des laboratoires et plateaux techniques du Campus Universitaire d’Evreux Samedi 20 septembre, 10h00 Campus d’Evreux – Université de Rouen Normandie – IUT Evreux Eure

Durée 2h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Explorer les secrets des bactéries, comprendre comment la chimie analytique peut aider à protéger l’environnement, ou encore découvrir les coulisses de la recherche en cosmétique et en biomédicaments : voilà ce que vous pourrez vivre lors des Journées Européennes du Patrimoine sur leCampus Universitaire d’Évreux. À cette occasion, les portes de plusieurs laboratoires de recherche et plateformes technologiques habituellement inaccessibles au public seront exceptionnellement ouvertes. Vous y découvrirez le quotidien des chercheuses et chercheurs engagés dans des thématiques en lien direct avec les grands enjeux de société : santé, environnement, alimentation ou encore innovation industrielle.

Laboratoires et structures au programme de la visite :

• Laboratoire CARMeN (Chimie Analytique et Réactivité Moléculaire en Normandie) : ce laboratoire se concentre sur la fonctionnalisation de surface pour l’analyse chimique, biologique et environnementale.

• Equipe BioMMAT du laboratoire PBS (Polymères, Biopolymères, Surfaces) : spécialisée dans les biomatériaux et les matériaux destinés aux applications médicales.

• Laboratoire CBSA (Communication Bactérienne et Stratégies Anti-infectieuses) : étudie les mécanismes de communication bactérienne et conçoit de nouvelles approches pour lutter contre les infections.

• PS2E (Plateforme Sécurité Sanitaire Ébroïcienne) : mutualisation des compétences et équipements pour favoriser les projets collaboratifs.

• Centre de Ressources Technologiques PRAXENS : expert en décontamination, microbiologie et formulation.

• Centre d’expertise Cosmetomics@URN : soutien au développement de la filière cosmétique en Normandie et à l’évaluation de la sécurité des produits.

• Halles technologiques packaging, pharmaceutiques et agroalimentaires : environnements d’apprentissage innovants répondant aux besoins en compétences des entreprises.

Campus d’Evreux – Université de Rouen Normandie – IUT Evreux 55 rue Saint-Germain, 27000 Évreux Évreux 27000 Eure Normandie https://iutevreux.univ-rouen.fr/ [{« type »: « link », « value »: « http://univ-rouen.fr »}] Lieu d’enseignement supérieur et de recherche.

Explorer les secrets des bactéries, comprendre comment la chimie contribue à la dépollution, ou encore découvrir les coulisses de la recherche en cosmétique et en biomédicaments : voilà ce que vous À…

@ Université de Rouen Normandie