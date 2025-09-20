Visite guidée des locaux de la chaîne France 3 Corse ViaStella France 3 Corse Ajaccio

Inscription par mail à l’adresse service.communication.viastella@francetv.fr ou par téléphone au 04 20 00 44 02

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:45:00 – 2025-09-20T10:45:00

Fin : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Venez découvrir « l’envers du décor » d’une chaîne de télévison régionale de plein exercice… Des bureaux à la régie, des salles de montage aux plateaux, vivez la journée « type » d’un reporter, et découvrez la chaîne de fabrication d’une émission ! ViaStella vous dévoile ses coulisses !

France 3 Corse 8 Rue André Touranjon Ajaccio 20090 Les Cannes Corse-du-Sud Corse 04 95 23 93 00 https://france3-regions.franceinfo.fr/corse/ Locaux de la chaîne régionale France 3 Corse ViaStella depuis 2007

