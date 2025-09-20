Visite guidée des locaux et des magasins d’archives Service Historique de la Défense – Cherbourg Cherbourg-en-Cotentin

Visite guidée des locaux et des magasins d’archives 20 et 21 septembre Service Historique de la Défense – Cherbourg Manche

Durée 1h30, départs des visites sam à 14h, 15h30 et 17h dim à 11h, 14h, 15h30 et 17h, 12 pers. max, présentation d’une pièce d’identité en cours de validité obligatoire.

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:30:00

Le samedi 21 et le dimanche 22 septembre 2024, le Service historique de la Défense à Cherbourg s’associera aux journées européennes du patrimoine en ouvrant ses portes.

Cet événement est l’occasion de faire connaître à un plus large public le service historique dans son ensemble et plus particulièrement la division de Cherbourg, en ouvrant exceptionnellement ses magasins et ses collections au public. Le service organise des visites guidées de ses locaux et des magasins d’archives autour des fonds patrimoniaux, témoins du passé historique et militaire de Cherbourg.

Caserne de l’Abbaye, 57, rue de l’Abbaye à Cherbourg-en-Cotentin.

Visites guidées des magasins le samedi à 14h, 15h30 et 17h et le dimanche à 11h, 14h, 15h30 et 17h ; sur inscription téléphonique au 02 33 92 65 07 ou sur place (nombre limité à 12 personnes par visite – une pièce d’identité sera exigée pour la visite guidée).

Service Historique de la Défense – Cherbourg
Caserne de l'Abbaye, 57 rue de l'abbaye, Cherbourg-Octeville, 50100 Cherbourg-en-Cotentin
Tél: 02 33 92 65 07
http://servicehistorique.sga.defense.gouv.fr

L'échelon de Cherbourg du service historique de la Défense regroupe les archives de l'arrondissement maritime situé entre la frontière belge et le Mont-Saint-Michel. Il abrite également une bibliothèque patrimoniale spécialisée en histoire de la Marine. Ouvert à tous, ce service offre les moyens d'effectuer des recherches généalogiques et historiques sur la région maritime depuis la fin de l'Ancien Régime.

