Visite guidée des Magasins Généraux Les Magasins Généraux Pantin

Visite guidée des Magasins Généraux 20 et 21 septembre Les Magasins Généraux Seine-Saint-Denis

Début : 2025-09-20T15:30:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T17:00:00 – 2025-09-21T18:30:00

« Honneur aux magasins généraux ! »

Construits au début des années 1930, les Magasins Généraux ont marqué pendant plus de quatre décennies l’activité industrielle pantinoise. Abandonné et désaffecté à la fin des années 90, le lieu est investi par les graffeurs du monde entier et est alors qualifié de « cathédrale du graff ».

Ancrés sur les rives du canal de l’Ourcq, les bâtiments constituent des marqueurs forts du paysage pantinois. Ils témoignent d’une histoire constructive, économique, urbaine et culturelle de la région parisienne.

Pour leur réhabilitation, l’architecture Frédéric Jung s’est attaché à préserver les lignes et les volumes originels, tout en leur donnant de nouvelles fonctionnalités. En 2016, l’agence de publicité BETC inaugure publiquement les nouveaux Magasins Généraux. Ils entament alors leur nouvelle vie en devenant à la fois lieu de travail collectif de l’agence BETC et nouveau lieu culturel des voix nouvelles au cœur du Grand Paris.

Les Magasins Généraux et la ville de Pantin s’associent pour vous faire (re)découvrir ce lieu emblématique et majestueux. Patrick Bezzolato, guide-conférencier, architecte et photographe vous invite à découvrir l’histoire et l’architecture de ce phare pantinois le long du canal.

Les Magasins Généraux 1 rue de l'Ancien Canal, 93500, Pantin Pantin 93500 Église Seine-Saint-Denis Île-de-France

Venir en transport en commun Metro 5 – Station ÉGLISE DE PANTIN Prendre la sortie 1 – 5 minutes à pied BUS 61, 145, 147, 249 – Arrêt ÉGLISE DE PANTIN 5 minutes à pied RER E – Station PANTIN 18 minutes à pied

Visite commentée

