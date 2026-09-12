Informations pratiques

Bourges

Visite guidée des marais pédestre

Marais des Prébendes Bourges Cher

Tarif : – – 3 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 09:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Laissez-vous guider au cœur des marais de Bourges, un écrin de nature exceptionnel à quelques pas du centre historique !

Partez à la découverte des marais de Bourges lors d’une visite guidée au cœur de ce patrimoine naturel remarquable. Au fil de la promenade, découvrez l’histoire de ce site façonné par l’eau et le travail des maraîchers, ainsi que la richesse de sa faune et de sa flore.

Entre jardins cultivés, canaux et paysages verdoyants, profitez d’une parenthèse dépaysante et découvrez les secrets de ce lieu emblématique de Bourges. .

Marais des Prébendes Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 7 77 68 02 45

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English :

Let us guide you through the heart of the Bourges marshes, an exceptional natural setting just a few steps from the historic center!

L’événement Visite guidée des marais pédestre Bourges a été mis à jour le 2026-08-31 par OT BOURGES