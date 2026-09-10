Visite guidée des mines de Banka, Centre d’interprétation du Patrimoine Minier et Métallurgique de Banca, Banca

Informations pratiques

Visite guidée des mines de Banka 19 et 20 septembre Centre d’interprétation du Patrimoine Minier et Métallurgique de Banca Pyrénées-Atlantiques

Gratuit. Réservation obligatoire. 20 personnes maximum. Prévoir de bonnes chaussures de marche. Déconseillé aux personnes ayant des difficultés pour marcher.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Le patrimoine minier de Banka est le témoin méconnu d’une activité minière débutée dès l’Antiquité romaine, qui connut son apogée au XVIIIe siècle avant une reprise au XIXe siècle.

Cette visite guidée de 2h propose de découvrir ce patrimoine historique à travers le Centre d’interprétation du patrimoine Olhaberri, ainsi que le sentier aménagé donnant accès à une galerie de mine.

N’oubliez pas de prévoir de bonnes chaussures de marche.

Centre d’interprétation du Patrimoine Minier et Métallurgique de Banca Centre Olhaberri, 64430 Banca Banca 64430 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 05 59 37 79 19 http://www.olhaberri.com [{« type »: « email », « value »: « olhaberri@gmail.com »}] Le centre Olhaberri propose un parcours tout au long de l’histoire des mines et établissements métallurgiques de Banca, durant l’Antiquité et aux XVIIIe et XIXe siècles. Des documents historiques rares, une magnifique maquette de la forge à l’échelle 1/100e, un espace dédié aux recherches et fouilles archéologiques (vidéos et photos), viennent mettre en lumière l’un des sites miniers antiques les mieux conservés d’Europe. En complément de la visite, boucle pédestre d’1,2 km dans le bourg depuis le centre d’interprétation, avec bornes d’information afin de visualiser le site minier et métallurgique de Banca.

Le patrimoine minier de Banka est le témoin méconnu d’une activité minière débutée dès l’Antiquité romaine, qui connut son apogée au XVIIIe siècle avant une reprise au XIXe siècle.

© Olhaberri