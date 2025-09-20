Visite guidée des Monuments Historiques de Marie-Galante Marie-Galante

Visite guidée des Monuments Historiques de Marie-Galante Samedi 20 septembre, 09h00 Marie-Galante Guadeloupe

Prix du transport en bus et le prix du repas

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T20:00:00

Fin : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T20:00:00

Montez à bord pour une exploration inoubliable de Marie-Galante ! Notre tour de l’île en bus vous offrira un aperçu de son riche patrimoine, avec des arrêts incontournables comme le magnifique moulin de Bézard à Capesterre, l’historique Habitation Murat à Grand-Bourg et la surprenante prison de Saint-Louis. De nombreuses autres découvertes vous seront révélées tout au long du parcours.

A la fin de la visite, un repas traditionnel vous sera servi sur la plage de Saint-Louis.

Marie-Galante Marie-Galante Guadeloupe Guadeloupe 0690928972 Ile restée authentique, Marie Galante recèle nombre de vestiges du passé, sur les moulins, le bâti les manières de vivre Circuit bus organisé

