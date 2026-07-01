Visite guidée des moulins de Sautré et promenade, Moulin de Sautré, Sceaux-d’Anjou

Informations pratiques

Visite guidée des moulins de Sautré et promenade 19 et 20 septembre Moulin de Sautré Maine-et-Loire

Visite complète 8 euros et gratuit pour les moins de 18 ans et les personnes handicapées.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite de 2h30. Une heure de visite technique, une heure de visite historique et une demi-heure, voire plus de promenade dans la presqu’île.

Les moulins à haut de Sautré parmi les plus anciens de la région constituent un ensemble patrimonial unique dans des lieux d’une beauté magique que nous proposons à la visite, retraçant, presque un millénaire de fonctionnement mêlant inventivité, exploitation des ressources naturelles et respect de l’environnement.

nombre de places disponibles par visite : 30 personnes : 15 font la visite technique du moulin et 15 font la visite historique puis ensuite les deux groupes permutent.

Il est nécessaire de pouvoir monter sur des escaliers de meunier un peu raides . Il est demandé aux parents de surveiller leurs enfants en raison des nombreux points d’eau et de la présence de machines.

L’accès aux étages n’est pas adapté aux personnes à mobilité réduite. Un film sur l’histoire des lieux et une visite virtuelle leur est proposé au rez de chaussée.

Les véhicules pourront être garés dans un champ voisin signalé par des indications ainsi que dans la descente de la route venant de Feneu et allant vers le château de Sautré (tolérance de la mairie pour les journées du patrimoine).

Moulin de Sautré route de Grez-Neuville 49460 FENEU Sceaux-d’Anjou 49330 Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « http://boutique.destination-angers.com »}]

Visite de 2h30. Une heure de visite technique, une heure de visite historique et une demi-heure, voire plus de promenade dans la presqu’île.

©Anne-Marie VOUTYRAS- PIERRE et Michel PIERRE