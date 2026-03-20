Visite guidée des moulins et de l’église de Sazos SAZOS Sazos

Visite guidée des moulins et de l’église de Sazos

SAZOS Mairie Sazos Hautes-Pyrénées

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Tarif Groupe

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06 15:45:00

fin : 2026-09-30

Date(s) :

2026-05-06

Tous les mercredis, au cœur du Pays Toy, voici Sazos, un petit village de montagne. Au XIVe siècle, on y compte déjà 16 moulins puis 26 au XIXe siècle, tous bâtis le long du cours d’eau Bernazaou. Aujourd’hui, l’un d’entre eux se visite et permet de revivre l’intense activité agricole et céréalière de l’époque.

2 créneaux de visite

– 14h15.

– 15h45. .

SAZOS Mairie Sazos 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 82 78 mairiesazos@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Every Wednesday, in the heart of the Pays Toy, here’s Sazos, a small mountain village. In the 14th century, there were already 16 mills here, then 26 in the 19th century, all built along the Bernazaou stream. Today, you can visit one of these mills and relive the intense agricultural and cereal-growing activity of the time.

L’événement Visite guidée des moulins et de l’église de Sazos Sazos a été mis à jour le 2026-03-20 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65