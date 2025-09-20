Visite guidée des musées America & Gold Beach Musées America & Gold Beach Ver-sur-Mer

Visite guidée des musées America & Gold Beach 20 et 21 septembre Musées America & Gold Beach Calvados

Durée 1h30, 25 pers. max.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:30:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:30:00

Venez découvrir l’histoire de l’avion America qui effectua la première liaison aéropostale entre les USA et l’Europe, le premier vol en équipage et la première liaison radio entre le 29 juin et le 1 juillet 1927.

Mais aussi l’histoire des débarquements britanniques le 6 juin 1944 sur le secteur GOLD et Ver-sur-Mer.

Musées America & Gold Beach 2 place de l'Amiral Byrd, 14114 Ver-sur-Mer Ver-sur-Mer 14114 Calvados Normandie 0231225858 http://www.america1927gold1944musees.fr contact@america1927gold1944musees.fr 02 31 22 58 58 Musées sur les deux grands événements historiques qui se sont déroulés à Ver-Sur-Mer au XXe siècle

Musées America & Gold Beach