Visite guidée des Musées America & Gold Beach Musées América et Gold Beach Ver-sur-Mer

Visite guidée des Musées America & Gold Beach Musées América et Gold Beach Ver-sur-Mer samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée des Musées America & Gold Beach

Musées América et Gold Beach 2 Place Amiral Byrd Ver-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-09-20 15:00:00

fin : 2025-09-21 17:00:00

Date(s) :

2025-09-20

A l’occasion des Journées du Patrimoine, découvrez les musées América et Gold Beach en visite guidée. Réservation obligatoire, nombre de places limitées.

A l’occasion des Journées du Patrimoine, découvrez les musées América et Gold Beach en visite guidée.

Le musée America retrace l’épopée de la première liaison aéropostale officielle entre les Etats-Unis et la France et son amerrissage au large de Ver sur Mer.

Le Musée Gold Beach aborde quant à lui les grands aspects du débarquement britannique en juin 1944 sur ce secteur, depuis sa préparaion minutieuse et la reconnaissance discrète sur les plages jusqu’au Jour J.

Réservation obligatoire, nombre de places limitées. .

Musées América et Gold Beach 2 Place Amiral Byrd Ver-sur-Mer 14114 Calvados Normandie +33 2 31 22 58 58

English : Visite guidée des Musées America & Gold Beach

On the occasion of the Journées du Patrimoine, discover the America and Gold Beach museums on a guided tour. Reservations required, number of places limited.

German : Visite guidée des Musées America & Gold Beach

Entdecken Sie anlässlich der Tage des offenen Denkmals die Museen América und Gold Beach auf einer geführten Tour. Reservierung erforderlich, begrenzte Anzahl an Plätzen.

Italiano :

Scoprite i musei di America e Gold Beach con una visita guidata durante le Giornate del Patrimonio. È indispensabile la prenotazione, il numero di posti è limitato.

Espanol :

Descubra los museos de América y Gold Beach en una visita guiada durante las Jornadas del Patrimonio. Imprescindible reservar, número de plazas limitado.

L’événement Visite guidée des Musées America & Gold Beach Ver-sur-Mer a été mis à jour le 2025-09-10 par OT Gold Beach