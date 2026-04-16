Visite guidée des orgues Place Georges Clemenceau Montpon-Ménestérol

Montpon-Ménestérol

Visite guidée des orgues

Place Georges Clemenceau Office de Tourisme Montpon-Ménestérol Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 14:00:00

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

Visite commentée et jouée de l’orgue de l’église de Montpon et des orgues de l’auditorium San Francisco, collection privée de Francis Chapelet.

RDV à 14h à l’Office de Tourisme.

Tarifs 5€/pers

Réservation obligatoire 05.53.82.23.77 .

Place Georges Clemenceau Office de Tourisme Montpon-Ménestérol 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 82 23 77 ot.montpon@wanadoo.fr

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English : Visite guidée des orgues

L’événement Visite guidée des orgues Montpon-Ménestérol a été mis à jour le 2026-04-16 par Vallée de l’Isle en Périgord