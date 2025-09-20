Visite guidée des parties anciennes de la cathédrale Cathédrale Saint-Etienne Châlons-en-Champagne

Durée de la visite : 40 min

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:00:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Découvrez, au cours de cette visite, deux éléments remarquables de la cathédrale : la cuve baptismale, rare témoignage de l’édifice roman du XIIe siècle et l’exceptionnelle rose nord des années 1255/1260 à la couleur verte si particulière. Une visite pour mieux comprendre les origines médiévales de cet édifice et l’évolution de son architecture et de son décor.

Cathédrale Saint-Etienne Place Saint-Etienne, 51000 Châlons-en-Champagne, France Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est https://www.chalons-tourisme.com/decouvrir/chalons-en-10-incontournables/cathedrale-saint-etienne La cathédrale Saint-Étienne offre au visiteur le témoignage d’une évolution architecturale sur 5 siècles, entre le XII et le XVIIe siècle plus précisément. Commencé en style roman, la construction s’est poursuivie en style gothique puis baroque. En 700 ans, agrandissements, modifications et reconstructions ont marqué son histoire.

© Avryle Royer