Visite guidée des paysages et de l’église de Le Causé Mairie de Le Causé Le Causé

Visite guidée des paysages et de l’église de Le Causé Vendredi 19 septembre, 17h45 Mairie de Le Causé Tarn-et-Garonne

Gratuit. Sans réservation.

Venez découvrir les paysages et l’église de Le Causé à l’occasion d’une visite guidée offerte par le Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement 82.

Rendez-vous à 17h45 devant la mairie.

En lien avec le concert « Lights Songs » de Sweetest Choice, à 19h à proximité de la salle des fêtes.

82500 Le Causé

