Visite guidée des Poteries d’Albi Les Poteries d’Albi Albi

Visite guidée des Poteries d’Albi 20 et 21 septembre Les Poteries d’Albi Tarn

Gratuit. Sans réservation. Départs toutes les 40 minutes environ.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Les Poteries d’Albi – Portes ouvertes

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, les Poteries d’Albi vous ouvrent leurs portes.

Samedi 20 septembre et dimanche 21 septembre, venez découvrir les secrets d’un savoir-faire centenaire en visitant nos ateliers à Albi.

Plongez au cœur de notre histoire et assistez en direct à la fabrication de poteries tournées et émaillées à la main depuis 1891, transmises sur 7 générations.

Vous pourrez observer nos artisans à l’œuvre et découvrir toutes les étapes de création : du modelage de l’argile rouge à la cuisson finale.

Les Poteries d'Albi 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie En 2013, les poteries d'Albi ont reçu le Label d'Etat E.P.V Entreprise du Patrimoine Vivant. Ce label est renouvelable tous les 5 ans et des experts de la chambre des métiers, de la chambre de commerce et des finances viennent dans l'entreprise pour vérifier que les poteries d'Albi sont toujours éligibles à ce Label. Encadré, le label « Entreprise du Patrimoine Vivant » (EPV) met en avant l'excellence de fabrication française. Par ce label, l'état Français reconnait le haut degré d'excellence et la rareté de notre savoir-faire.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Les Poteries d’Albi