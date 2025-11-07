Visite guidée Des premières manufactures à l’essor industriel Mulhouse

Visite guidée Des premières manufactures à l’essor industriel

5 place Lambert Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-11-07 15:00:00

fin : 2025-11-07 17:00:00

Date(s) :

2025-11-07

Partez sur les traces des premières manufactures textiles qui se sont installées dans le cœur de la ville à partir de 1746, admirez les bâtiments élégantes maisons de maître, banques cossues, édifices culturels issus de la prospérité industrielle qui vous raconteront l’histoire de Mulhouse, l’industrielle.

5 place Lambert Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 69 77 76 61 maisondupatrimoine@mulhouse-alsace.fr

English :

Follow in the footsteps of the first textile factories that settled in the heart of the town from 1746, and admire the buildings elegant mansions, plush banks, cultural edifices that grew out of industrial prosperity and tell the story of Mulhouse, the industrial city.

German :

Begeben Sie sich auf die Spuren der ersten Textilmanufakturen, die sich ab 1746 im Herzen der Stadt niederließen. Bewundern Sie die Gebäude elegante Herrenhäuser, wohlhabende Banken, kulturelle Gebäude die aus dem industriellen Wohlstand hervorgegangen sind und Ihnen die Geschichte von Mulhouse, der Industriellen, erzählen.

Italiano :

Seguite le tracce delle prime fabbriche tessili che si insediarono nel cuore della città a partire dal 1746 e ammirate gli edifici palazzi eleganti, banche lussuose, edifici culturali che sono il prodotto della prosperità industriale e raccontano la storia di Mulhouse, la città industriale.

Espanol :

Siga los pasos de las primeras fábricas textiles que se instalaron en el corazón de la ciudad a partir de 1746 y admire los edificios elegantes mansiones, lujosos bancos, edificios culturales que fueron producto de la prosperidad industrial y cuentan la historia de Mulhouse, la ciudad industrial.

