Visite guidée des processus de traitement de l’eau Usine d’eau potable La Tour-du-Crieu

Visite guidée des processus de traitement de l’eau Samedi 20 septembre, 10h00, 11h00, 13h00, 14h00, 15h00 Usine d’eau potable Ariège

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Découvrez le parcours de l’eau

Guidés par des experts, les visiteurs pourront suivre chaque étape du processus de transformation de l’eau brute en eau potable.

Une immersion instructive au cœur d’un savoir-faire essentiel.

Usine d’eau potable Route de Mirepoix, 09100 La Tour-du-Crieu La Tour-du-Crieu 09100 Ariège Occitanie https://smdea09.fr/ Le Syndicat Mixte de l’Eau et de l’Assainissement de l’Ariège (SMDEA) exploite aujourd’hui une prise d’eau dans la rivière Ariège pour ses besoins en eau potable sur la commune de Pamiers. Cette eau prélevée est acheminée vers l’usine de production d’eau potable de la Tour du Crieu.

La grande majorité du secteur de la Basse Vallée de l’Ariège et de l’Hers Vif est desservie en eau potable à partir de l’usine de production de la Tour-du-Crieu. Cette usine permet de produire 700 m³/h depuis 2011. Un traitement physique et chimique poussé incluant un affinage et une désinfection permet de produire de l’eau conforme à la réglementation (pré-ozonation, coagulation/floculation, décantation, filtration, ozonation, reminéralisation, filtre à charbon, désinfection). Présence d’un parking.

