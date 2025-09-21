Visite guidée des quartiers historiques Quartier Saint-Christophe Saint-Germain-en-Laye

Visite guidée des quartiers historiques Quartier Saint-Christophe Saint-Germain-en-Laye dimanche 21 septembre 2025.

Visite guidée des quartiers historiques Dimanche 21 septembre, 11h00 Quartier Saint-Christophe Yvelines

A partir de 10 ans. RDV devant le théâtre Alexandre Dumas

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T12:30:00

Fin : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T12:30:00

Partez à la découverte des quartiers historiques de Saint-Germain-en-Laye ! Accompagné d’un guide-conférencier, flânez dans les ruelles au charme intemporel et laissez-vous surprendre par les histoires des hôtels particuliers, des personnages illustres qui ont marqué la ville, et par l’origine parfois insolite du nom des rues.

Quartier Saint-Christophe 27 rue Saint-Pierre 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye 78100 Saint-Germain-en-Laye Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://reservation.seine-saintgermain.fr/visite-des-quartiers-historiques-de-saint-germain-en-laye-1.html?origine_affinage=true&mid=1&action=result&origine_affinage=true »}]

Circuit commenté des quartiers historiques

OTI