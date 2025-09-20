Visite guidée des quartiers Sud Espace Linné Roubaix

Visite guidée des quartiers Sud Samedi 20 septembre, 13h30 Espace Linné Nord

Début : 2025-09-20T13:30:00 – 2025-09-20T15:00:00

Le comité des 6 quartiers et le centre social des 3 Villes proposent une visite guidée animée par les habitantes des quartiers de la Potennerie et du Nouveau Roubaix, en passant par le boulevard de Fourmies.

Espace Linné 277 avenue Linné, Roubaix Roubaix 59100 Sud Nord Hauts-de-France

municipal situé au cœur du Nouveau

Roubaix, propose depuis 2007 des

activités pour tous.

Espace Linné © Ville de Roubaix