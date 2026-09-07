Visite guidée des remparts et bastions du village fortifié de Montaigu, fortifications et ancien village Montaigu, Montaigu

Informations pratiques

Visite guidée des remparts et bastions du village fortifié de Montaigu Samedi 19 septembre, 14h00 fortifications et ancien village Montaigu Jura

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Visite guidée : les remparts et bastions de Montaigu !

Explorez les remparts et bastions de ce village fortifié du XIIIᵉ au XIXᵉ siècle. Une visite pour comprendre l’architecture défensive, l’histoire et les anecdotes de ce lieu chargé de patrimoine.

Un rendez-vous à ne pas manquer pour les amoureux d’histoire et de pierres anciennes !

fortifications et ancien village Montaigu Montaigu 39570 place Rouget de Lisles Montaigu 39570 Jura Bourgogne-Franche-Comté Montaigu village fortifié au temps de Lacuzon et avant par routes RD52 et D 52e4

Montaigu village fortifié du 13 ème au 19 ème siecle

© Nicole Nicod