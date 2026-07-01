Visite guidée des réserves du musée, Musée du Bocage normand, Saint-Lô
dimanche 20 septembre 2026 · Musée du Bocage normand · Saint-Lô
Informations pratiques
Visite guidée des réserves du musée Dimanche 20 septembre, 16h00 Musée du Bocage normand Manche
Durée 45 min.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:45:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:45:00+02:00
Visite exceptionnelle des réserves du musée du Bocage normand habituellement fermées au public.
Musée du Bocage normand Ferme du Boisjugan, 50000 Saint-Lô Saint-Lô 50000 Manche Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 33 72 52 55 »}, {« type »: « email », « value »: « musee@saint-lo.fr »}]
Visite exceptionnelle des réserves du musée du Bocage normand habituellement fermées au public.
© Musées de Saint-Lô
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