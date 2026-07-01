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Visite guidée des réserves du musée, Musée du Bocage normand, Saint-Lô

dimanche 20 septembre 2026 · Musée du Bocage normand · Saint-Lô

Visite guidée des réserves du musée, Musée du Bocage normand, Saint-Lô

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Musée du Bocage normand
Adresse
Ferme du Boisjugan, 50000 Saint-Lô
Ville
50000 Saint-Lô
Département
Manche
Tarif
Durée 45 min.

Visite guidée des réserves du musée Dimanche 20 septembre, 16h00 Musée du Bocage normand Manche

Durée 45 min.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:45:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:45:00+02:00

Visite exceptionnelle des réserves du musée du Bocage normand habituellement fermées au public.

Musée du Bocage normand Ferme du Boisjugan, 50000 Saint-Lô Saint-Lô 50000 Manche Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 33 72 52 55 »}, {« type »: « email », « value »: « musee@saint-lo.fr »}]
Visite exceptionnelle des réserves du musée du Bocage normand habituellement fermées au public.

© Musées de Saint-Lô

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