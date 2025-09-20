Visite guidée des réserves Musée Bertrand Châteauroux

Visite guidée des réserves Musée Bertrand Châteauroux samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée des réserves Samedi 20 septembre, 09h00, 10h00, 11h00, 14h00, 15h00, 16h00 Musée Bertrand Indre

Gratuit. Places limitées. Photos interdites. Visite non accessible aux personnes en situation de handicap moteur.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T10:00:00

Fin : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Partez à la découverte des réserves du musée à travers une visite guidée exceptionnelle qui vous permettra d’en apprendre davantage sur les missions de la régie.

Inscriptions obligatoires au 02 54 61 12 34 ou à reservationmusee@chateauroux-metropole.fr

Musée Bertrand 2 Rue Descente des Cordeliers, 36000 Châteauroux, France Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire 0254611234 https://www.chateauroux-metropole.fr/sepanouir/culture/musee-bertrand [{« link »: « mailto:reservationmusee@chateauroux-metropole.fr »}] Construction du XVIIIe siècle élevée à l’emplacement d’une maison acquise en 1769 par les ancêtres du général Bertrand. Les plans furent dressés par Martin Boucher, premier ingénieur du Roi.

L’entrée monumentale ouvre sous un grand arc percé dans un mur écran qui continue la façade latérale de l’hôtel. Elle mène à la cour formée par le bâtiment principal et deux ailes en retour. Des constructions plus récentes ont allongé ces ailes. La façade sur jardin est animée par un avant-corps semi circulaire que forme le petit salon ovale. Cet avant-corps est couronné par une balustrade. Parking place Lafayette

