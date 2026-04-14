Visite guidée des réserves : quels sont les trésors cachés dans les réserves du musée ?, Fabrique des Savoirs, Elbeuf

Visite guidée des réserves : quels sont les trésors cachés dans les réserves du musée ? Samedi 23 mai, 19h00 Fabrique des Savoirs Seine-Maritime

Durée 45 min, départs des visites toutes les 30 min, réservation sur place dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:30:00+02:00

Visite des réserves du musée : quels sont les trésors cachés dans les réserves du musée ? Et comment les conserve-t-on ? Veau à deux têtes, échantillons de tissus et tableaux n’auront plus de secret pour vous !

Fabrique des Savoirs 7 Cours Gambetta, 76500 Elbeuf, France Elbeuf 76500 Seine-Maritime Normandie 0232963040 https://lafabriquedessavoirs.fr https://www.instagram.com/rmm_rouen/?hl=fr;https://www.facebook.com/rmmrouen/?locale=fr_FR Les collections du musée d’Elbeuf permettent d’appréhender les différents types de patrimoines offerts par la vallée de la Seine (naturel, archéologique et industriel) et de comprendre les relations fortes tissées entre l’homme et son environnement. Les fouilles effectuées dans la région d’Elbeuf permettent d’évoquer l’évolution de l’homme pendant la Préhistoire, du paléolithique au néolithique et jusqu’à l’âge du bronze. La découverte de la villa gallo-romaine du Val Caron et les fouilles effectuées sur le site de l’antique Uggate ont apporté au musée un riche matériel archéologique gallo-romain illustrant de nombreux aspects de la vie dans la vallée de la Seine aux premiers siècles de notre ère. La collection de sciences naturelles du musée couvre actuellement de nombreux domaines, dont la botanique, l’entomologie, la géologie, l’herpétologie, les invertébrés marins, l’ichtyologie, la malacologie, la mammalogie, la minéralogie, l’ornithologie, la paléontologie. Le musée propose une évocation de l’industrie drapière locale, née au XVIIe siècle avec la création des manufactures par Colbert, et très active dans la seconde moitié du XIXe siècle. Cette évocation passe par la présentation de machines illustrant toutes les étapes de la chaîne de production de draps et par une évocation de la vie ouvrière. Présentation de l’œuvre de Raymond Dendeville, peintre elbeuvien de la première moitié du XXe siècle, et de quelques artistes locaux, dont Berthe Mouchel. Depuis Rouen, bus F9 (arrêt Mairie d’Elbeuf) ou train à la gare d’Elbeuf-Saint-Aubin puis bus C (arrêt IUT) ou bus A ou F (arrêt Mitterrand). Accessible aux personnes à mobilité réduite et nous proposons également des « Flâneuses » (sièges adaptés) pour le confort des familles ou des seniors.

Visite des réserves du musée : quels sont les trésors cachés dans les réserves du musée ? Et comment les conserve-t-on ? Veau à deux têtes, échantillons de tissus et tableaux n’auront plus de secret…

©Arnaud Bertereau