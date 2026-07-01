Visite guidée des résidences du logis de Moullins, Logis de Moullins,, Saint-Rémy-du-Val

Informations pratiques

Visite guidée des résidences du logis de Moullins 19 et 20 septembre Logis de Moullins, Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T01:00:00+02:00 – 2026-09-19T02:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découverte de l’emprise de 10 siècles d’histoire et d’intrigues sur un prieuré (950-1250) et deux résidences des abbés de La Coûture (1300 et 1500) par des passionnés d’histoire médiévale en costume. Utilisation de beaucoup de photos et de dessins explicatifs. Visite extérieure et intérieure de 5 bâtiments, dont la dernière grande salle de réception médiévale de réception de plan basilical en France. Peintures de prisonniers allemands en 1946/7. Projection de vidéo (restitution 3D de la grande salle de réception). collection de céramiques datant de 1300 issue des fouilles archéologiques.

Logis de Moullins, Saint Rémy-du-Val Saint-Rémy-du-Val 72600 Sarthe Pays de la Loire 06147213438 http://www.logisdemoullins.fr Description : Le domaine de Moullins est donné par Hugues II, comte du Maine à l’abbaye mancelle de la Couture, par chartre datée entre 968 et 991. Le domaine accueillera successivement: – Un prieuré conventuel d’environ 990 jusqu’à la deuxième moitié du 13e siècle, avec 10 moines de chœur et un prieur ; une partie de la communauté repart vers 1180 ; – Une résidence palatiale des abbés de la Coûture construite vers 1300-1320 dont les marqueurs sont l’aula, la camera et la capella, bâtiments voisins mais disjoints ; elle fût incendiée en 1418 par l’armée d’invasion d’Henry V; – Une nouvelle résidence dont les principaux constituants sont alors le manoir, la tour du colombier et la chapelle. Son commanditaire, l’abbé Michel Bureau (1496-1518), rétrograda l’ancienne aula, réduite à son enveloppe de pierre, au rang de simple grange dîmière. La dernière résidence est parvenue jusqu’à nous, mais aussi l’aula de 1300, grande salle de réception médiévale. Parking (prairie entretenue) pour 200 véhicules en face de la porterie d’honneur

Découverte de l’emprise de 10 siècles d’histoire et d’intrigues sur un prieuré (950-1250) et deux résidences des abbés de La Coûture (1300 et 1500) par des passionnés d’histoire médiévale en costume.…

©Léo Cany