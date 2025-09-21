Visite guidée des rues ouvrières roubaisiennes La Condition Publique Roubaix

Visite guidée des rues ouvrières roubaisiennes La Condition Publique Roubaix dimanche 21 septembre 2025.

Visite guidée des rues ouvrières roubaisiennes Dimanche 21 septembre, 14h00 La Condition Publique Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T15:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T15:30:00

La Condition Publique vous invite à une visite guidée en compagnie de Denis Plancque « curateur architecture ». Partez à la découverte de l’histoire et de l’esthétique « ordinaire » de quelques-unes de nos rues marquées d’architectures des années 1930 méconnues : des beautés cachées des maisons ouvrières aux récits des devantures revisitées de commerces de Roubaix.

La Condition Publique 14 place Faidherbe – 59100 Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France http://www.laconditionpublique.com [{« type »: « link », « value »: « http://www.laconditionpublique.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 28 33 48 33 »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@laconditionpublique.com »}] Bâtiment exceptionnel édifié au service de l’industrie textile par l’architecte Alfred Bouvy, la Condition Publique de Roubaix a conditionné la laine de 1902 à 1972. Acquis par Lille Métropole en 2000, puis mis à disposition de la Ville de Roubaix, l’édifice a fait l’objet d’un vaste programme de réhabilitation conduit par l’architecte Patrick Bouchain, pour devenir une manufacture culturelle, lieu de vie, de travail et de diffusion artistique. Les aménagements ont été réalisés en préservant la mémoire et la poésie de ce site aux terrasses végétalisées, et aux façades classées à l’Inventaire supplémentaire des Monuments historiques. Métro/ Tram : arrêt Eurotéléport

La Condition Publique vous invite à une visite guidée en compagnie de Denis Plancque « curateur architecture ». Partez à la découverte de l’histoire et de l’esthétique « ordinaire » de quelques-unes de :…

© A.Gadeau