Informations pratiques

Saint-Nabor

Visite guidée des ruines de l’abbaye de Niedermunster

Parking Abbaye de Niedermunster Saint-Nabor Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-08-06 10:30:00

fin : 2026-08-06 12:00:00

Date(s) :

2026-08-06 2026-08-13

Entre histoire et légendes, l’abbaye de Niedermunster n’aura plus de secret pour vous. Sur inscription auprès de l’Office de Tourisme.

Accompagnés de Quentin, l’Abbaye de Niedermunster n’aura plus de secret pour vous ! Pendant plus de 800 ans, ce vallon silencieux où l’abbaye se situe, a été un lieu de vie où des femmes et des hommes ont laissé leur empreinte.

Sur inscription à l’Office de tourisme .

Parking Abbaye de Niedermunster Saint-Nabor 67530 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 50 75 38 contact@mso-tourisme.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Between history and legends, the abbey of Niedermunster will have no more secrets for you. On registration at the Tourist Office.

L’événement Visite guidée des ruines de l’abbaye de Niedermunster Saint-Nabor a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile