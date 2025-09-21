Visite guidée des ruines du château de Castel-Fisel Castel Fizel Caudiès-de-Fenouillèdes

Visite guidée des ruines du château de Castel-Fisel Castel Fizel Caudiès-de-Fenouillèdes dimanche 21 septembre 2025.

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T17:00:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T17:00:00

Après le rendez-vous avec notre guide sur le Parking indiqué sur le plan nous cheminerons à travers un pré, puis en sous-bois pour gravir le pech sur lequel se dresse Castel-Fisel (château fidèle ).

Prévoir chaussures de marche et une heure de marche pentue pour accéder au site. Pas d’aménagement d’accès pour personnes handicapées.

Castel Fizel Castel-Fizel, parking de la RD20, 66220 Caudiès-de-Fenouillèdes Caudiès-de-Fenouillèdes 66220 Pyrénées-Orientales Occitanie 06 60 48 30 09 https://www.patrimoni-caoudierenc.fr Château avancé du complexe des châteaux féodaux de Fenouillet et d’origine plus ancienne dominant la vallée de la Boulzane, affluent de l’Agly. Stationnement sur l’élargissement de l’épingle à cheveux située en dessous du château sur la RD 20

© Patrimoni-Caoudierenc