Visite guidée des ruines du château, Mairie, Illiers-l’Évêque
samedi 19 septembre 2026 · Mairie · Illiers-l'Évêque
Informations pratiques
Visite guidée des ruines du château 19 et 20 septembre Mairie Eure
Durée 1h, RDV place de la mairie.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2026, Illiers-l’Évêque vous prépare un programme riche et convivial rythmé sur deux matinées ! Venez redécouvrir l’histoire et les secrets de la commune à travers un parcours guidé et ludique accessible à toute la famille.
– Visite des ruines du château : Plongez au cœur du Moyen Âge en arpentant les vestiges de l’ancien château d’Illiers. Départ 11h30 sur la place de la mairie
Créneaux : Samedi 19 et dimanche 20 septembre (matinées)
Public : Familles, enfants, passionnés d’histoire
Tarif : Gratuit
Accessibilité PMR : Église, exposition et pot de l’amitié accessibles. Ruines du château non accessibles PMR.
Mairie Place de la mairie, 27700 Illiers-l’Évêque Illiers-l’Évêque 27770 Eure Normandie
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