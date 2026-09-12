Visite guidée des salles du XVIIIe siècle de l’ancien monastère | Journées du Patrimoine Esplanade Jean-Marie Louvel Caen

Informations pratiques

Caen

Visite guidée des salles du XVIIIe siècle de l’ancien monastère | Journées du Patrimoine

Esplanade Jean-Marie Louvel Abbaye-aux-Hommes Hôtel de Ville Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 18:30:00

fin : 2026-09-19 19:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Accompagné d’un guide profitez d’un accès exclusif en dehors des horaires d’ouverture et parcourez les plus belles salles du XVIIIème siècle de l’ancien monastère de l’Abbaye aux Hommes.

Accompagné d’un guide profitez d’un accès exclusif en dehors des horaires d’ouverture et parcourez les plus belles salles du XVIIIème siècle de l’ancien monastère de l’Abbaye aux Hommes.

Durée 1h, réservation à partir du 1/09, 30 pers. max. .

Esplanade Jean-Marie Louvel Abbaye-aux-Hommes Hôtel de Ville Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 30 42 81

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English : Visite guidée des salles du XVIIIe siècle de l’ancien monastère | Journées du Patrimoine

Accompanied by a guide, enjoy exclusive access outside of regular opening hours and explore the most beautiful 18th-century rooms of the former Abbaye aux Hommes monastery.

L’événement Visite guidée des salles du XVIIIe siècle de l’ancien monastère | Journées du Patrimoine Caen a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Caen la Mer