Visite guidée des salles historiques de la bibliothèque patrimoniale Bibliothèque patrimoniale et d’étude Dijon

Visite guidée des salles historiques de la bibliothèque patrimoniale Bibliothèque patrimoniale et d’étude Dijon samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée des salles historiques de la bibliothèque patrimoniale 20 et 21 septembre Bibliothèque patrimoniale et d’étude Côte-d’Or

Dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Installée dans l’ancien collège jésuite, la bibliothèque patrimoniale et d’étude est remarquable par son bâti et ses collections. À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez-la lors d’une visite guidée des salles du XVIIe au XIXe siècle, parmi lesquelles la salle des Devises et son plafond peint, en passant par les incontournables tels que le globe Legrand.

Des départs de visites sont prévus toutes les heures, le samedi à 10h et 11h, et de 14h à 18h (dernier départ à 17h), et le dimanche à partir de 14h (dernier départ 17h).

Bibliothèque patrimoniale et d’étude 3 rue de l’École de Droit, 21000 Dijon Dijon 21000 Centre-Ville Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 03 80 48 84 16 http://bm.dijon.fr

Installée dans l’ancien collège jésuite, la bibliothèque patrimoniale et d’étude est remarquable par son bâti et ses collections. À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez-la des…

© Vincent Arbelet