Visite guidée des salons de la Préfecture Préfecture de la Dordogne Périgueux

Visite guidée des salons de la Préfecture Préfecture de la Dordogne Périgueux samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée des salons de la Préfecture Samedi 20 septembre, 14h30, 16h00 Préfecture de la Dordogne Dordogne

Gratuit. Réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T15:30:00

Fin : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, poussez les portes habituellement fermées de l’Hôtel de la Préfecture de la Dordogne à Périgueux !

Lors d’une visite guidée gratuite d’une heure, partez à la découverte de ses prestigieux Grands Salons, admirez le somptueux salon doré, et laissez-vous conter l’histoire et l’architecture remarquable de ses façades.

Inscription obligatoire avant le mardi 16 septembre

Places limitées — réservez sans tarder !

Durée : 1 heure | Gratuit

Une occasion rare et précieuse de découvrir

Préfecture de la Dordogne 2 Rue Paul Louis Courier, 24000 Périgueux Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine 05 53 02 24 24 https://www.dordogne.gouv.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://boutique.destination-perigueux.fr/journees-europeennes-du-patrimoine/jep-les-salons-de-la-prefecture »}, {« type »: « phone », « value »: « 0553028022 »}, {« type »: « email », « value »: « accueil@destination-perigueux.fr »}] L’hôtel de préfecture est situé dans le département français de la Dordogne, sur la commune de Périgueux, rue Paul-Louis-Courier. Sa façade principale donne sur les allées de Tourny.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, poussez les portes habituellement fermées de l’Hôtel de la Préfecture de la Dordogne à Périgueux !

© Ministère de l’intérieur, J.GROISARD