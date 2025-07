Visite guidée des sculptures de la biennale « Le Monde du Vivant » Bischwiller

Parvis de la gare Bischwiller Bas-Rhin

Début : Dimanche 2025-08-31 14:30:00

fin : 2025-08-31 16:30:00

2025-08-31 2025-09-21

À travers une visite guidée familiale de 2h, découvrez 12 artistes et une trentaine de sculptures lors de la seconde Biennale d’art contemporain Le Monde du Vivant » de Bischwiller.

A l’occasion de la deuxième biennale d’art contemporain de Bischwiller, qui explore la relation complexe entre l’humain, la nature et l’environnement, venez découvrir la trentaine de sculptures et la vision unique du monde des douze artistes français et allemands, lors de cette visite familiale gratuite accompagnée par notre médiatrice.

Les artistes

Patrick Lang donne vie à des animaux en voie de disparition, leur redonnant prestance et noblesse. Nicolas Schneider, lui, évoque l’eau, les frontières et les migrations à travers des bronzes oscillant entre paysage et objet. Gaëtan Gromer, avec Unedo (2021), sensibilise à la destruction environnementale via un arbre mort émettant un son mesurant l’érosion de notre planète.

Winfried Becker sculpte des lions en fonte d’acier, révélant tension et énergie. Pierre Louis Peny explore la pierre en lien avec l’architecture antique. René Dantes crée des sculptures métalliques jouant avec la lumière et la nature. Bruno Feger interroge la présence humaine sur la nature en agrandissant cynorrhodons et citrons. Daniel Depoutot met en scène des pantins articulés.

Sylvain Chartier assemble le métal pour exprimer le mouvement animal. Karl Manfred Rennertz travaille le bois à la tronçonneuse, entre force et lumière. Thomas Monin présente une meute de loups en fil de fer fluorescent, questionnant notre perception du vivant. Yoshikazu Goulven Le Maître, enfin, recycle des matériaux pour créer une faune hybride, témoin de notre monde détruit.

Cette biennale met en lumière la diversité des approches sculpturales et est un appel à la rédemption et à la guérison par l’art, pour un monde à reconstruire.

Durée 2h, environ 3km, prévoir des chaussures adaptées. .

Parvis de la gare Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 53 71 54 dcc@bischwiller.com

English :

Take a 2-hour guided tour of 12 artists and some 30 sculptures at Bischwiller’s second « Le Monde du Vivant » contemporary art biennial.

German :

Entdecken Sie in einer zweistündigen Familienführung 12 Künstler und rund 30 Skulpturen während der zweiten Biennale für zeitgenössische Kunst « Le Monde du Vivant » » in Bischwiller.

Italiano :

Partecipate a una visita guidata di 2 ore per tutta la famiglia e scoprite 12 artisti e una trentina di sculture alla seconda biennale d’arte contemporanea « Le Monde du Vivant » di Bischwiller.

Espanol :

Realice una visita guiada de 2 horas para toda la familia y descubra a 12 artistas y una treintena de esculturas en la segunda bienal de arte contemporáneo « Le Monde du Vivant » de Bischwiller.

