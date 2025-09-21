Visite guidée des serres et atelier décoration florale Parc de Parilly Bron

Visite guidée des serres et atelier décoration florale Dimanche 21 septembre, 09h30 Parc de Parilly Métropole de Lyon

gratuit, sur inscription par mail à epoyet@grandlyon.com, limité à 25 personnes, dès 7 ans

Début : 2025-09-21T09:30:00 – 2025-09-21T11:30:00

Fin : 2025-09-21T09:30:00 – 2025-09-21T11:30:00

Venez visiter les serres de production florales de Parilly. Construites en 1969, elles servent de nurserie à de nombreuses plantes : fleurs, plantes vertes, légumes, arbustes et vivaces… Le tunnel présente de beaux sujets d’orchidées, alocasia, palmiers… et se remplit de légumes au printemps destinés au colleges de la métropole. Les serres, en verre, servent de multiplication des plantes vertes destinées aux bureaux des agents métropolitains et aux ateliers de décoration florale.

Lors de la deuxième partie de la visite, créer vous meme votre décoration d’interieur à ramener chez vous. Profitez des conseils avisés des jardiniers pour embellir une plante verte et sublimer votre composition.

Parc de Parilly 18 Boulevard Emile Bollaert, 69500 Bron Bron 69500 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 04 26 83 89 00 https://www.grandlyon.com/parc/parc-de-parilly [{« type »: « email », « value »: « epoyet@grandlyon.com »}] Le Parc de Parilly est un site de 159 hectares à cheval sur les communes de Bron et Vénissieux. Il est détenteur de plusieurs reconnaissances et labels valorisant son mode de gestion respectueux de l’environnement : « Espace Naturel Sensible » et « EcoJardin ».

Espace arboré de 18 000 arbres plantés entres les années 1950 à 1970, il est composé d’essences très variés (érables, cèdres, tilleuls, chênes rouges, pins, bouleaux, sapins, marronniers, douglas, féviers d’Amérique…). Le mode de gestion veille à adapter la palette végétale pour qu’elle soit favorable à la biodiversité (nourriture pour les oiseaux, gîte pour les insectes…) et au changement climatique en offrant un ombrage très recherché.

Site incontournable pour tous les sportifs : parcours très appréciés des coureurs, parcours permanent de course d’orientation de 70 bornes, équipements de sportif d’entrainement de rue… Les cyclistes peuvent emprunter, en respectant la priorité aux piétons, la voie verte et les voies ouvertes à la circulation soit un total de 15 km de voies cyclables dans le parc. Des offres de restauration et activités familiales sont aussi présentes. Horaires : Ouvert au public tous les jours de 6h à 20h

En transport en commun :

Métro ligne D station Parilly ou Lyon Mermoz

Tram T2 arrêt Parilly-Université-Hippodrome,

et de nombreux bus

En voiture :

Quatre parkings gratuits aux entrées

Entrée Honneur : rue Lionel Terray, 69500 Bron

Entrée clos Verger nord : 1, boulevard du stade, 69200 Vénissieux

Entrée Berliet : Avenue Charles de Gaulle, 69200 Vénissieux

Entrée Hippodrome : 4-6 av. Pierre Mendès-France, 69500 Bron

@Metropole de lyon – Jeremy Cuenin