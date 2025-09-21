Visite guidée des sites emblématiques de l’Hôpital Raymond Poincaré de Garches Hôpital Raymond-Poincaré Garches

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T15:30:00

Fin : 2025-09-21T15:30:00 – 2025-09-21T17:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, les Garchois sont invités à découvrir plusieurs sites classés au titre des monuments historiques au sein de l’Hôpital Raymond-Poincaré : l’hospice Brézin, la chapelle ainsi que la « salle des départs », œuvre de l’artiste Ettore Spalletti.

Le dimanche 21 septembre 2025, deux visites guidées, à travers ces lieux, seront animées par Sophie RECHSTEINER (Conseillère municipale – Questeur en charge du Patrimoine) :

1ère visite de 14h à 15h30

2ème visite de 15h30 à 17h

Chaque créneau sera limité à 30 participants maximum.

Comment s’inscrire ?

La Ville de Garches vous invite à vous inscrire dès maintenant et ce jusqu’au 15 septembre via le formulaire ci-dessous.

Une confirmation de votre participation vous sera adressée par e‑mail dans les plus brefs délais.

Hôpital Raymond-Poincaré 104 boulevard Raymond-Poincaré 92420 Garches Garches 92420 Hauts-de-Seine Île-de-France 0147956666 https://garches.fr/actualites/19577/

