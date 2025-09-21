Visite guidée des sites historiques de l’hôpital dont ceux en rénovation Établissement public de santé de Ville-Évrard Neuilly-sur-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T16:30:00

Visites guidées et commentées des sites historiques de l’hôpital dont ceux en rénovation par les membres de la Serhep (Société d’études et de recherches historiques en psychiatrie) et de la direction des travaux et du patrimoine.

2 circuits “D’hier à aujourd’hui”, départ depuis la ferme

Ancien asile départ à 14h30

Maison de santé départ à 15h

Établissement public de santé de Ville-Évrard 202 avenue Jean-Jaurès 93330 Ville-Évrard Neuilly-sur-Marne 93330 Ville Évrard Seine-Saint-Denis Île-de-France https://www.eps-ville-evrard.fr/ [{« type »: « email », « value »: « jep@epsve.fr »}] Un établissement public spécialisé en santé mentale

L’établissement public de santé de Ville-Évrard dessert 33 communes (sur 40) du département de la Seine-Saint-Denis qui compte 1 655 422 habitants avec une forte croissance démographique de plus de 1% par an.

Les équipes proposent une offre de soins complète et diversifiée pour les patients souffrant de troubles psychiatriques ou psychiques : urgences, ambulatoire, hospitalisation, consultations spécialisées, plateau somatique, centres experts, remédiation cognitive et réhabilitation psycho sociale. 202, avenue Jean Jaurès 93330 Neuilly-sur-Marne

RER A – Neuilly Plaisance

RER E – Chelles-Gournay

Bus 113 – arrêt Ville-Evrard

Parking disponible à l’entrée du site

Visite commentée des sites historiques de l’hôpital

@Établissement Public de Santé de Ville-Évrard