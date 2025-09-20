Visite guidée des sites patrimoniaux du village Mairie Angiens

Visite guidée des sites patrimoniaux du village Mairie Angiens samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée des sites patrimoniaux du village

Mairie 2 rue de la motte Angiens Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-20 18:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Parcours pédestre commenté dans le village et ses hameaux. Visite de l’Eglise d’Angiens, motte féodale, manoir de Roquefort. Covoiturage jusqu’au château de Silleron et l’église d’Iclon (déposition de croix polychrome XVI°) puis porte du Louvre. Durée 4h. .

Mairie 2 rue de la motte Angiens 76740 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 97 15 40

English : Visite guidée des sites patrimoniaux du village

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Visite guidée des sites patrimoniaux du village Angiens a été mis à jour le 2025-08-28 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre