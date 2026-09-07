Visite guidée des sites patrimoniaux du village, Mairie, Yport

Informations pratiques

Visite guidée des sites patrimoniaux du village 19 et 20 septembre Mairie Seine-Maritime

Durée 1h30, RDV mairie, 20 pers. max.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Visite du patrimoine du village : mairie située dans l’ancienne villa « Les Roses » construite en 1904, église St Martin bâtie en briques et silex avec ses ex-voto et maquettes de bateaux offertes par les familles de pêcheurs, et le cabestan restauré de la plage.

Mairie Rue Ernest Lethuillier, 76111 Yport Yport 76111 Seine-Maritime Normandie 02 35 27 30 24 https://ville-yport.fr http://www.facebook.com/villeyport76111/ [{« type »: « link », « value »: « https://forms.gle/Y5CMXnxEX8SWogLT6″}] Visite du patrimoine du village : mairie située dans l’ancienne villa « Les Roses » construite en 1904, église St Martin bâtie en briques et silex avec ses ex-voto et maquettes de bateaux offertes par les familles de pêcheurs, et le cabestan restauré de la plage. Parkings en face de la mairie et de l’église

Visite du patrimoine du village : mairie située dans l’ancienne villa « Les Roses » construite en 1904, église St Martin bâtie en briques et silex avec ses ex-voto et maquettes de bateaux offertes de…

©Maxime Capron