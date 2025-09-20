Visite guidée des sous-sols de la piscine La Salamandre Piscine La Salamandre 41300 Salbris Salbris

Visite guidée des sous-sols de la piscine La Salamandre Piscine La Salamandre 41300 Salbris Salbris samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée des sous-sols de la piscine La Salamandre Samedi 20 septembre, 09h00 Piscine La Salamandre 41300 Salbris Loir-et-Cher

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:+ – 2025-09-20T10:+

Fin : 2025-09-20T09:+ – 2025-09-20T10:+

Visite des sous-sols de la noubelel piscine La Salamandre. Passage sous le bassin, découverte du système de filtration ultra innovant, du système de chauffage, etc.

Piscine La Salamandre 41300 Salbris avenue de la résistance 41300 salbris Salbris 41300 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 02 54 97 19 95 https://piscine-lasalamandre.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 02 54 97 19 95 »}] visite des sous-sols de la toute nouvelle Piscine La Salamandre. Passage sous le bassin, découverte des systèmes de filtration, etc.

Visite des sous-sols de la noubelel piscine La Salamandre. Passage sous le bassin, découverte du système de filtration ultra innovant, du système de chauffage, etc.

@La Salamandre